La Camera Usa riconosce il genocidio armeno, ira di Ankara 

La Camera Usa ha riconosciuto formalmente il "genocidio armeno" con un voto bipartisan schiacciante (405 sì su 435 voti). Il testo, non vincolante, invita a "rifiutare i tentativi di associare il governo americano alla sua negazione". Non si è fatta attendere la risposta della Turchia. Ankara infatti ha bollato l'iniziativa come una decisione "ad uso interno, priva di qualunque base storica e giuridica".