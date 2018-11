L'Unicef: "Lo Yemen è un inferno in terra per i bambini"

Lo Yemen è "un inferno in terra per i bambini". A dirlo è il direttore dell'Unicef per Medio Oriente e Nord Africa, Geert Cappelaere, secondo il quale nel Paese ogni 10 minuti muore un bambino per malattie che possono essere prevenute. Circa 1,8 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta e 400mila di questi rischiano la vita. "Tutte le sofferenze di milioni di bambini in Yemen sono state causate dall'uomo", sottolinea Cappelaere.