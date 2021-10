L'Ue lancia un piano ad hoc per la lotta all'antisemitismo

Ansa

Per la prima volta nella storia delle istituzioni europee, la Commissione Ue lancia un piano ad hoc per combattere l'antisemitismo. Il progetto, articolato in 3 fasi (contrasto e prevenzione, promozione della vita ebraica e Memoria dell'Olocaust), concentra la sua azione sugli haters che incitano all'odio contro gli ebrei. "L'antisemitismo è una minaccia alle nostre democrazie", ha twittato la presidente Ursula von der Leyen.