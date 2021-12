L'Ue apre ai controlli ai confini dentro l'area Schengen fino a 2 anni

ansa

In casi eccezionali ma "prevedibili" ogni Stato membro può reintrodurre controlli ai confini all'interno dell'area Schengen "per un periodo di massimo due anni". E' quanto prevede la proposta di modifica del Codice Schengen approvata dalla Commissione Ue. Il Paese membro deve "giustificare la proporzionalità e necessità della sua azione tenendo in considerazione l'impatto sulla libertà di circolazione", si legge.