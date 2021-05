L'Onu: i raid di Israele su Gaza potrebbero essere crimini di guerra

Ansa

I raid israeliani su Gaza potrebbero configurarsi come crimini di guerra. A indicarlo è l'Alto commissario per i diritti umani dell'Onu, Michelle Bachelet, al termine del Consiglio dei diritti umani riunitosi in seduta straordinaria per discutere della creazione di un'eventuale commissione d'inchiesta internazionale sulle violazioni dei diritti umani nei Territori palestinesi e in Israele.