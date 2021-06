L'Italia protesta con il Sudan per il caso Zennaro

Facebook

L'ambasciatore d'Italia a Khartoum Gianluigi Vassallo, su istruzioni del ministro Di Maio, ha protestato presso le autorità del Sudan per le inaccettabili condizioni in cui è recluso Marco Zennaro. L'imprenditore veneto è incarcerato da aprile dopo una controversia commerciale. Vassallo ha lanciato un appello alle autorità sudanesi affinché Zennaro possa essere al più presto essere trasferito ai domiciliari in albergo.