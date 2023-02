L'Italia domina la classifica mondiale dei formaggi. Ma i francesi protestano...

"Ancora una volta, TasteAtlas pubblica la classifica dei formaggi più apprezzati al mondo e l'Italia domina: 8 nei primi 10, 12 nei primi 20, 15 nei primi 30. Difendere questo patrimonio tricolore è, per noi, un dovere". A dichiararlo Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare.

L'Italia batte la Francia ancora una volta sull'enogastronomia. Nell’atlante mondiale della cucina tradizionale per trovare il primo formaggio francese classificato tra i più buoni bisognerà scendere fino al 13esimo posto, conquistato dal Reblochon.

La replica di Parigi non si è fatta attendere. Il comitato per il collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino mette in dubbio l’attendibilità della classifica sul proprio profilo Twitter. "Amici italiani, facciamo di tutto per avvicinare i due Paesi con i trasporti, ma ci sono aree in cui non bisogna andare lontano", scrivono ironicamente.