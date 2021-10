L'Iran respinge il rapporto Onu sui diritti umani: "E' di parte"

agenzia

Teheran ha respinto il rapporto presentato dalle Nazioni Unite sui diritti umani in Iran, dove viene denunciata una preoccupante crescita delle condanne alla pena di morte e delle esecuzioni nel Paese. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh ha definito la relazione "politicamente motivata" e "di parte" e ha accusato il rapporto di non tenere in considerazione le conseguenze delle sanzioni imposte dagli Usa in Iran.