L'Iran avverte gli Usa: "Conseguenze se tentano sequestro nave"

Qualunque tentativo di sequestrare nuovamente a petroliera iraniana Adrian Darya-1, in navigazione dopo essere stata rilasciata da Gibilterra, sarà considerato una "minaccia alla sicurezza marittima" e potrebbe portare a "gravi conseguenze". L'avvertimento agli Usa arriva da Teheran, spiegando che l'Iran "ha dato i necessari avvertimenti ai funzionari statunitensi attraverso canali ufficiali" per "non commettere un tale errore".