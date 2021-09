L'autore della strage in Florida: "Guidato da Dio e da visioni"

L'ex marine Bryan Riley, che domenica ha ucciso a colpi d'arma da fuoco un'intera famiglia in Florida, ha detto di essere stato guidato nella sua azione da Dio e da alcune voci e visioni. "Mi hanno implorato di risparmiarli ma li ho uccisi lo stesso", ha raccontato l'uomo alla polizia. L'uomo si è definito un survivalista e ha ammesso di far uso di metadone: non è escluso abbia problemi mentali.