L'Australia riconosce Gerusalemme ovest capitale di Israele

Il governo australiano ha deciso di riconoscere formalmente Gerusalemme ovest come capitale di Israele, ma non trasferirà la sua ambasciata fino a quando non ci sarà un accordo di pace. A dirlo è il primo ministro Scott Morrison. L'Australia riconoscerà Gerusalemme Est come capitale della Palestina solo dopo che sarà raggiunto una intesa su una soluzione a due Stati.