L'Australia accusa la Cina di "intimidazione" a un aereo militare

L'Australia ha accusato la Cina di un "atto di intimidazione": secondo il primo ministro Scott Morrison, una nave della marina cinese avrebbe illuminato con un laser un aereo militare australiano.

Un'azione "potenzialmente in grado di mettere in pericolo vite umane", secondo il dipartimento della Difesa australiano. "Non vedo altro che un atto di intimidazione", ha detto Morrison, definendo l'atto "ingiustificato e non provocato".