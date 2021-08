L'ambasciata afghana in Tagikistan chiede l'arresto di Ghani

ansa

L'ambasciata afghana in Tagikistan ha inoltrato richiesta all'Interpol per l'arresto del presidente Ashraf Ghani, fuggito da Kabul il 15 agosto dopo l'ingresso in città e la presa del potere dei talebani. Lo riporta l'agenzia afghana "Tolonews". La richiesta di arresto, con l'accusa di sottrazione di fondi pubblici, riguarda anche Hamdallah Moheb e Fazl Mahmoud Fazli.