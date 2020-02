Kushner: "Abu Mazen responsabile violenze in Israele" 

Jared Kushner, il genero-consigliere di Donald Trump e l'architetto del piano di pace Usa per il Medio Oriente, ha accusato il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen di avere la responsabilità delle recenti violenze in Israele. "Ha sollecitato giorni di collera in risposta al piano e lo aveva fatto persino prima di vederlo", ha dichiarato dopo averlo illustrato ai membri del consiglio di sicurezza dell'Onu.