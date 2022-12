Kosovo, tensione al nord: nuove esplosioni e spari a raffica

Nel nord Kosovo sale la tensione: in serata si sono uditi alcune esplosioni e spari a raffica.

Nel darne notizia, la tv pubblica serba Rts ha precisato che le nuove detonazioni si sono registrate nei pressi della località di Rudare. In tutto il nord, in una situazione di alta tensione interetnica, prosegue la protesta della locale popolazione serba, con barricate e blocchi stradali, decisa dopo l'arresto di un ex agente serbo della polizia kosovara. Nelle zone più sensibili sono presenti pattuglie della Forza Nato (Kfor) e della missione civile europea (Eulex).