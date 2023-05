Kosovo, feriti 25 militari della Nato: 11 sono italiani | "Colpiti con molotov, alcuni soldati gravi"

Fotogallery - Scuola in fiamme in Guyana, strage

Venticinque militari della Kosovo Force, una forza militare internazionale guidata dalla Nato (Kfor), sono rimasti feriti nei gravi scontri fra le truppe e i dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del Paese.

Tra questi 11 sono italiani: tre sono gravi ma non in pericolo di vita, avrebbero riportato ustioni e fratture. "Voglio esprimere solidarietà ai militari che continuano a impegnarsi per la pace", ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.