Kosovo, Albin Kurti rieletto primo ministro

Albin Kurti è stato rieletto primo ministro del Kosovo dal parlamento di Pristina, dopo la vittoria del suo partito Vetevendosje alle elezioni anticipate, ponendo così fine a un anno di stallo istituzionale. "Prendo atto che l'Assemblea ha eletto il governo della Repubblica del Kosovo", ha dichiarato la presidente del Parlamento, Albulena Haxhiu, dopo il voto. Le elezioni parlamentari si sono tenute il 28 dicembre scorso, perché Albin Kurti non era riuscito a ottenere una maggioranza dopo le prime elezioni del febbraio 2025. Kurti ha poi guidato un governo tecnico per dodici mesi.