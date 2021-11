Kirghizistan, elezioni legislative al via in un clima molto teso

Ansa

in Kirghizistan, dove le autorità affermano di aver sventato un colpo di Stato, si svolgono le elezioni in un clima particolarmente teso. L'attuale presidente, Sadyr Japarov, salito al potere dopo gli scontri seguiti alle elezioni legislative dell'ottobre 2020, gode di un notevole sostegno popolare che dovrebbe garantirgli la maggioranza in parlamento. I primi risultati sono previsti poco dopo la chiusura dei seggi, alle 20 ora locale.