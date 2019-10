Kim Jong Un su un cavallo bianco. E le foto social fanno il giro del mondo 

Hanno fatto subito il giro del mondo queste foto "social" di Kim Jong Un, il leader nordcoreano che siamo abituati a vedere quasi sempre in divisa militare. Stavolta Kim si è fatto ritrarre in sella a un cavallo bianco nei pressi della cima del monte Paektu, considerato un luogo sacro. Le foto, diffuse dall'agenzia di Stato nordcoreana Kcna, sono accompagnate da un testo entusiastico che parla di una "nobile scintilla" negli occhi del giovane leader e definisce la sua cavalcata in un paesaggio invernale "un grande evento di ponderosa importanza" per il Paese.