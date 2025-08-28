Logo Tgcom24
Mondo
su invito del presidente Xi Jinping

Cina, Kim Jong-un alla parata militare del 3 settembre

28 Ago 2025 - 06:09
© Ansa

© Ansa

La Cina ha annunciato che il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parteciperà alla parata militare di Pechino per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Lo ha riferito l'assistente del ministero degli Esteri, Hong Lei, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dell'evento che si terrà il 3 settembre. Quasi contestualmente, la Kcna, l'agenzia ufficiale di Pyongyang, ha riferito che Kim sarà presto impegnato in un viaggio in Cina "su invito del presidente Xi Jinping" per partecipare alla grande parata militare su Piazza Tienanmen.

