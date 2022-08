Kiev rivendica il raid in Crimea: "Da quella base attacchi contro di noi"

Un alto funzionario militare ucraino ha affermato che sono state le forze armate di Kiev a colpire la base russa in Crimea.

Lo riferisce il New York Times, secondo cui il funzionario ha dichiarato: "Era una base da cui partivano regolarmente aerei per attacchi contro le nostre forze nel territorio meridionale". Il portavoce presidenziale Mykhailo Podolyak ha scritto su Twitter: "Il futuro della Crimea è quello di essere una perla del Mar Nero, non una base militare per terroristi".