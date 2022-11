Kiev ripiomba nel buio: tornano i blackout di emergenza

Kiev torna di nuovo al buio: la società per l'energia elettrica Dtek, infatti, ha annunciato la ripresa delle interruzioni emergenziali di corrente nella capitale dell'Ucraina.

"Stiamo facendo tutto il possibile per garantire l'elettricità a ciascun utente per 2-3 ore due volte al giorno. I programmi di blackout per la stabilizzazione non funzionano. Non appena riusciremo a riequilibrare la situazione, torneremo al piano a orari", ha comunicato la società. I blackout riprendono nella capitale per la prima volta dal 23 novembre.