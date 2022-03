Kiev: non entriamo nella Nato ma la candidatura in Ue è irremovibile

L'Ucraina non entrerà nella Nato, ma la sua candidatura per entrare nell'Unione europea non può essere bloccata.

E' l'aut aut lanciato dalla delegazione ucraina durante i colloqui con i rappresentanti russi a Istanbul . "Vogliamo un meccanismo internazionale di garanzie di sicurezza in cui i Paesi garanti agiscano in modo simile all'articolo 5 della Nato, e ancora più fermamente", ha poi aggiunto la delegazione. L'articolo in questione è quello secondo cui se un alleato viene attaccato la risposta militare, da parte dei membri dell 'Alleanza atlantica , sarà corale e immediata.