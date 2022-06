Kiev: gli aiuti militari dell'Occidente serviranno fino alla vittoria

Gli alleati occidentali dell'Ucraina "devono capire" che gli aiuti militari "non sono aiuti una tantum", ma devono continuare fino alla "vittoria".

Lo ha detto la viceministra della Difesa ucraina Hanna Malyar, citata dalla Cnn. "Le armi hanno già cominciato ad arrivare, ma non bastano per dare una risposta molto forte all'esercito russo. Avremo sempre bisogno di aiuto, dato che siamo già entrati in una guerra prolungata", ha spiegato.