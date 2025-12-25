Kiev: "Colpita una raffineria russa con i missili inglesi Storm Shadow"

L'Ucraina ha utilizzato i missili Storm Shadow britannici per attaccare una raffineria di petrolio russa. Lo ha annunciato l'esercito ucraino. La raffineria di Novoshakhtinsk è stata colpita dai missili e sono state registrate "numerose esplosioni", ha precisato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine in un post sui social media, aggiungendo che l'impianto in questione è uno dei principali fornitori di prodotti petroliferi nella Russia meridionale "ed è direttamente coinvolto nella fornitura alle forze armate della Federazione Russa", in particolare di gasolio e cherosene per l'aviazione. Le forze armate ucraine hanno già utilizzato i missili britannici per attaccare obiettivi all'interno della Russia, ricorda l'Afp.