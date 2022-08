Kiev: ancora bombe russe su Kharkiv, nessuna vittima

Le forze russe hanno colpito la città ucraina di Kharkiv.

Lo ha riferito il sindaco Ihor Terekhov, citato dall'agenzia di stampa Ukrinform. "Bombardamenti del distretto di Kyiv. Secondo primi dati, nessuno è stato ferito e non ci sono state vittime. Non ci sono notizie sulla distruzione di alcuna struttura", ha sottolineato, avvertendo i concittadini di non ignorare gli allarmi anti-aerei.