Kiev all'Italia: più armi non è escalation, ma difesa vita ucraini

L'Ucraina ha lanciato un nuovo appello all'Italia e ai suoi partner e alleati occidentali per la fornitura di armi adatte a respingere l'aggressione russa.

"Pensiamo che tutti gli stati devono aiutarci a resistere in questa lotta non alla pari, per questo chiediamo aiuti umanitari e la fornitura di armi pesanti. Per noi la quantità, il tipo e l'urgenza della fornitura di armi è importantissima per poter mantenere i territori e difendere la nostra popolazione. Più armi avremo e più vite salveremo", ha detto il presidente della Commissione per l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione europea della Verkhovna Rada ucraina, Ivanna Klympush.