Kherson, Cremlino: il ritiro non è un'umiliazione

Il ritiro da Kherson non è un'umiliazione: è quanto affermato dal portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, in merito all'abbandono da parte dei soldati russi dalla città ucraina.

Il ministro degli Esteri di Zelensky, Dmitro Kuleba, ha commentato la vicenda su Twitter: "'La Russia è qui per sempre', diceva un poster a Bilozerka, vicino a Kherson. Non proprio. L'Ucraina sta ottenendo un'altra importante vittoria in questo momento e dimostra che qualunque cosa la Russia dica o faccia, l'Ucraina vincerà".