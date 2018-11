Khashoggi, Usa: "Non abbiamo raggiunto conclusioni finali"

"Le recenti notizie secondo cui il governo degli Stati Uniti ha raggiunto una conclusione definitiva sono inesatte". Lo ha fatto sapere ufficialmente il dipartimento di Stato Usa in merito alla morte del giornalista saudita Jama Khashoggi. Per il Washington Post e il New York Times, che citano fonti anonime, la Cia è arrivata alla conclusione che a ordinare l'assassinio sia stato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.