Khashoggi, consigliere di Erdogan: "Giornalista sciolto nell'acido"

"L'unica conclusione logica è che il corpo di Jamal Khashoggi sia stato sciolto nell'acido per non lasciare alcuna traccia". Lo ha detto Yasin Aktay, consigliere del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a un mese dall'omicidio del giornalista, avvenuto nel consolato saudita di Istanbul. "Secondo le ultime informazioni che abbiamo - ha aggiunto Aktay - il motivo per cui hanno smembrato il suo corpo era per dissolvere i resti più facilmente".