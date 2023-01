Kevin McCarthy, Camera Usa aggiorna seduta alle 18 per voto speaker

Kevin McCarthy nuovamente sconfitto all'undicesimo tentativo di elezione.

Per questo motivo la Camera Usa ha aggiornato la seduta a venerdì per eleggere lo speaker repubblicano in pectore, affondato da una ventina di estremisti ribelli del suo partito. La mozione è stata proposta e approvata dal Grand Old Party con 219 voti su 221 (due non hanno votato), contrari tutti i 212 dem. Segno che proseguono le trattative con i ribelli. La votazione è diventata la più lunga in 164 anni.