Kenya: Silvia, "vestita col niqab per non farla riconoscere" | I sequestratori ormai sono circondati

Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya, secondo quanto fonti locali "è stata costretta a indossare un niqab" che lascia scoperti solo gli occhi, e i sequestratori "le mettono fango sul viso e sulle mani" per non farla riconoscere. La giovane è tenuta in ostaggio a Malindi, dove i rapitori "le hanno tagliato le treccine". I malviventi sono però ormai "circondati" e "appare difficile" possano avanzare ulteriormente verso la Somalia.