Kenya, torna in libertà Paolo Camellini: era stato condannato all'ergastolo per abusi sessuali

"La scarcerazione di Paolo rappresenta un momento atteso e accolto con profonda emozione. A lui e ai suoi familiari va il nostro più sincero abbraccio, con l'augurio che possa finalmente ritrovare serenità dopo un percorso così lungo e difficile. Come Insieme per Goito, desideriamo ringraziare tutte le persone che, in questi anni, si sono impegnate con determinazione e spirito di servizio: i familiari, gli amici, i legali, le istituzioni, chi ha lavorato dietro le quinte e chi non ha mai smesso di credere che fosse giusto continuare a impegnarsi", scrive suoi social l'associazione Come Insieme per Goito. "Questa vicenda ci ricorda una cosa importante: nessuno, da solo, cambia il corso degli eventi. Ma quando tante persone mettono ognuna il proprio piccolo tassello, con costanza, rispetto e determinazione, insieme si possono raggiungere risultati che sembravano impossibili."

