Kenya, la polizia spara sui manifestanti: altre vittime

Continuano le proteste contro il governo in Kenya, con i manifestanti che sono scesi in piazza a Nairobi, ma anche a Mombasa e Migori. Nella capitale la polizia cerca di disperdere la folla e di tenerla lontana dal palazzo presidenziale, mentre nelle altre città, secondo quanto riporta il sito Kenyans, gli agenti hanno iniziato a sparare contro la gente. La commissione nazionale per i diritti umani del Kenya fa sapere che ci sarebbero diverse vittime. Da martedì, secondo la Ong, si contano 23 morti secondo dati ufficiali, mentre 165 persone sono ricoverate in condizioni definite serie al Kenyatta Hospital di Nairobi.