Kenya, hotel sotto attacco a Nairobi: tre morti e diversi ostaggi

Tre persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in un'esplosione a Nairobi, nell'hotel Dusit D2, in un elegante quartiere della capitale kenyana. Dopo la deflagrazione c'è stata una sparatoria e l'intera area è stata isolata. Gli uomini armati, almeno quattro, che hanno attaccato l'albergo hanno preso diverse persone in ostaggio. Le forze dell'ordine stanno evacuando i civili. L'attacco è stato rivendicato dagli estremisti somali di Al Shabaab.