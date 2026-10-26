Kenya, schianto frontale tra bus e camion: almeno 24 morti

Almeno 24 persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in Kenya, lungo l'autostrada Nairobi-Mombasa, nel sud-est del Paese. Lo riferiscono i media locali, precisando che il bilancio delle vittime è salito a 24 dopo che due feriti sono deceduti in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, il bus trasportava passeggeri di ritorno da una cerimonia funebre. I feriti sono stati trasferiti in strutture sanitarie della zona, le circostanze e le cause dello scontro sono ancora oggetto di accertamento. Il tratto stradale che collega la capitale Nairobi e la città costiera del Paese è spesso teatro di gravi incidenti mortali.