Kenya, frana nella Rift Valley: 26 vittime e decine di dispersi

Secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno Kipchumba Murkomen, 25 persone risultano ancora disperse, mentre il governo ha intensificato gli sforzi di ricerca e assistenza. L’esercito ha impiegato quattro velivoli militari per raggiungere le aree isolate e trasportare i soccorritori, dopo che le strade di accesso sono state distrutte o spazzate via dal fango. Le autorità locali descrivono una situazione complessa: le piogge torrenziali continuano a cadere su gran parte del Kenya, aggravando il rischio di ulteriori frane e smottamenti. In diverse regioni si registrano migliaia di sfollati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, mentre centinaia di famiglie sono ospitate in scuole e centri di emergenza. I servizi meteorologici nazionali avvertono che le precipitazioni potrebbero proseguire anche nei prossimi giorni, aumentando la possibilità di nuovi episodi di dissesto idrogeologico. Le autorità invitano la popolazione a evitare le aree a rischio e a seguire le indicazioni della Protezione civile.