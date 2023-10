Il Kenya inizierà a costruire una centrale nucleare nel 2027.

Lo ha dichiarato al quotidiano "Business Daily" l'amministratore delegato ad interim dell'Agenzia per l'energia e l'energia nucleare, Justus Wabuyabo, aggiungendo che l'agenzia sta attualmente conducendo valutazioni del sito e finalizzando i preparativi per aprire le offerte per la costruzione dell'impianto, da 1.000 megawatt (Mw), in cantiere da diversi anni.