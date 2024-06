Kenya, camion travolge bus: almeno 10 morti e diversi feriti

In Kenya, dieci persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, di cui due gravemente, in un incidente stradale tra un camion e un piccolo bus nella città di Mai Mahiu, a nord di Nairobi. L'incidente è stato causato dal camion che avrebbe perso il controllo per la rottura dei freni e sarebbe piombato sul bus, in una strada statale molto trafficata. Il capo della polizia di Naivasha, Samuel Kirui, ha confermato l'incidente affermando che 9 persone sono morte sul colpo mentre una è deceduta durante il trasporto in ospedale.