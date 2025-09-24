Kenya, un branco di elefanti attacca una motocicletta: morta una donna

Una donna di 25 anni è rimasta uccisa in Kenya dopo essere stata attaccata da un branco di elefanti mentre viaggiava con il marito su una motocicletta. I due erano su una strada della contea di Kwale, nel sud del Paese, quando gli animali hanno fatto cadere il veicolo, inseguendo poi la moglie, Pombe Nyawa, che cercava di scappare. Il quotidiano The Star dice che la donna è stata calpestata dal branco fino a essere uccisa. Con l'urbanizzazione del Paese, il conflitto uomo-animale costituisce una crescente minaccia. E' in corso in Kenya un programma di risarcimento per i conflitti tra esseri umani e fauna selvatica: l'iniziativa punta ad affrontare questi incidenti offrendo sostegno alle famiglie colpite.