Kazakistan, la Farnesina sconsiglia i viaggi non essenziali nel Paese

La Farnesina continua a sconsigliare tutti i viaggi non essenziali in Kazakistan. Il ministero sottolinea che "l'Italia segue con preoccupazione i gravi eventi" nel Paese e "rinnova l'appello affinché cessi l'uso della forza". L'Ambasciata d'Italia a Nur Sultan "è rimasta in costante contatto con l'Unità di Crisi della Farnesina e, nonostante le difficoltà nelle comunicazioni, anche coi cittadini italiani per fornire ogni possibile assistenza.