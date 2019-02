Kashmir, Pakistan abbatte due jet indiani: catturato uno dei piloti

L'Autorità per l'aviazione civile del Pakistan ha quindi chiuso il proprio spazio aereo "fino a nuovo ordine". Una fonte ha precisato che tutte le compagnie aeree sono state invitate a "sospendere le loro operazioni in Pakistan fino a nuovo ordine". Sul versante indiano sono stati chiusi almeno cinque aeroporti e molti voli sono stati cancellati, stando a quanto riferito da funzionari dell'aviazione sotto anonimato. Al momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità indiane.



Nel frattempo la Cina ha chiesto a entrambi di "esercitare moderazione" e dialogare. "Ciò che ci preoccupa è che India e Pakistan, come importanti Paesi del subcontinente sudasiatico, possano mantenere relazioni buone e amichevoli - ha dichiarato il portavoce del ministro degli Esteri, Lu Kang -. Speriamo che sia l'India, sia il Pakistan, possano esercitare moderazione, prendere iniziative che portino alla promozione del dialogo, s'incontrino a metà strada e facciano sforzi attivi per una pace duratura e la stabilità".