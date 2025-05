Kashmir, ottava notte di sconti al confine tra India e Pakistan

Continuano per l'ottava notte consecutiva gli scontri a fuoco tra truppe indiane e pachistane nel Kashmir. Lo fa sapere l'esercito indiano in un comunicato, in cui si legge che "i pachistani hanno aperto il fuoco dalle loro postazioni in almeno cinque punti senza che ci fosse stata alcuna provocazione da parte nostra: le truppe indiane hanno risposto rapidamente e in modo mirato". L'accordo tra India e Pakistan viene violato lungo il confine de facto che divide i due Paesi nel crescendo della tensione che segue l'attentato terroristico del 22 aprile a Pahalgam, in cui sono stati uccisi 26 civili.