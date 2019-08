Kashmir, India impone blocco di sicurezza e arresta 2.300 persone

Almeno 2.300 persone, per lo più giovani uomini, sono in stato di detenzione nel Kashmir amministrato dall'India durante un blocco di sicurezza e un blackout delle comunicazioni imposto per ridurre i disordini dopo che New Delhi ha revocato l'autonomia della regione contesa col Pakistan. La maggior parte degli arresti è avvenuta a Srinagar, cuore del movimento che cerca di estromettere l'India a maggioranza indù dalla regione a maggioranza musulmana.