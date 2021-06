Kamala Harris esorta gli americani: contiamo su di voi, vaccinatevi

Afp

"Contiamo su di voi: rimboccatevi le maniche e fatevi vaccinare. Fatelo per voi stessi, per la vostra famiglia, per la vostra comunità e per il vostro Paese". Così la vicepresidente Usa, Kamala Harris, via Twitter. "Visitate vaccines.gov o inviate un sms con il vostro codice postale al 438829 per trovare un vaccino contro il Covid-19 gratuito, vicino a voi", continua.