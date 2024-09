Kamala Harris e Donald Trump, la grafologa Candida Livatino analizza le loro firme

"La firma di Kamala Harris scorre in maniera fluida. È il segnale che è socievole ed estroversa, che ha ottime capacità di comunicazione e sa usare le parole giuste per farsi apprezzare e convincere gli altri. Ha inoltre calcato molto sul foglio. Kamala è dotata di una notevole energia, di grinta, combattività e determinazione, oltre che di una grande forza di volontà. Sono queste le doti che le permettono di superare gli ostacoli e di portare avanti progetti molto ambiziosi. Se è convinta di una cosa non perde coraggio alle prime difficoltà, ma va avanti per la sua strada senza ripensamenti. Il nome è molto elaborato e bello a vedersi, mentre il cognome è illeggibile. Questo ci fa capire che, da un lato è dotata di un'intelligenza vivace e creativa, dall'altro che vuole mettere in evidenza la sua individualità rispetto alla famiglia d'origine, alla quale è comunque molto legata (cognome e nome sono uniti)", spiega Livatino.