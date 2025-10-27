Kallas: “Attacco ai diritti umani, l’Ue pronta a sostenere la Cpi”

L’Unione europea si prepara a sostenere con decisione la Corte penale internazionale, con l'Alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas che sta valutando "tutte le opzioni disponibili" allo scopo. "E' in corso un vasto attacco contro l'ordine giuridico internazionale - ha spiegato Kallas -, contro i diritti umani, contro le norme concordate a livello internazionale e contro le istituzioni create per farle rispettare" come appunto la Cpi. La Corte, ha quindi chiarito, "persegue i responsabili dei crimini più gravi del mondo e dà voce alle vittime".