Kallas (Ue): "Sulla Groenlandia non prendiamo Trump alla lettera"

L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha rassicurato che non bisogna temere le parole del presidente Usa, Donald Trump, sulla Groenlandia. L'Unione europea deve "ascoltare" la nuova amministrazione americana, "ma forse non è sempre necessario prendere quanto viene affermato parola per parola", ha affermato la Kallas al termine del Consiglio Affari esteri. "E' chiaro che siamo forti, anche in Europa, quando siamo insieme, quando siamo uniti, quando ci sosteniamo a vicenda in qualsiasi difficoltà possano incontrare i diversi Stati membri. Ma è anche fondamentale che gli Stati Uniti siano un nostro importante alleato e che dobbiamo collaborare con loro su diverse questioni", ha aggiunto.