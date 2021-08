Kabul, talebani avviano negoziati per un nuovo governo inclusivo

Il leader dei talebani Amir Khan Muttaqi a Kabul per negoziare con altri esponenti politici - tra cui l'ex capo del consiglio per la riconciliazione nazionale Abdullah Abdullah e l'ex presidente Hamid Karzai - la formazione di un nuovo governo inclusivo: si mira a creare una squadra allargata in cui siano presenti anche altri leader non legati ai talebani. Per ora non sono chiari i tempi dei negoziati, che sarebbero durati fino a tarda notte.