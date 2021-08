Kabul, partito ultimo volo Gb: in totale evacuati 8mila afghani

Ansa

L'ultimo volo della Raf ha lasciato l'aeroporto di Kabul la notte scorsa mettendo fine, dopo 20 anni, anche alla missione del Regno Unito in Afghanistan. Lo ha twittato il ministro della Difesa Ben Wallace. Sono circa 15mila le persone evacuate, di cui 5mila cittadini britannici e oltre 8mila afgani. Secondo il Sunday Times, almeno 9mila persone che avevano i requisiti per lasciare il Paese non sono stati evacuati.